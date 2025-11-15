Monreale, rafforzato l’organico tecnico del Comune

Sono stati assunti a tempo indeterminato quattro funzionari

MONREALE, 15 novembre – Con l’entrata in servizio di quattro funzionari, avvenuta lunedì scorso, il Comune di Monreale ha significativamente rafforzato l’organico tecnico dell’ente.

Le assunzioni sono state attuate a seguito del concorso pubblico nazionale, per esami, che è stato indetto nel 2024 dalla Commissione RIPAM per il reclutamento a tempo indeterminato di figure non dirigenziali da destinare agli enti locali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La procedura concorsuale è stata gestita ed espletata dal Formez di Roma, istituto sottoposto al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi del dipartimento della Funzione Pubblica.

I nuovi tecnici saranno adibiti, in via esclusiva, allo svolgimento di attività e funzioni direttamente connesse alle politiche di coesione europee; i costi derivanti dalle assunzioni sono integralmente finanziati sino al 2029 a valere sulle risorse del programma nazionale FESR FSE+ e, in seguito, con fondi statali.

I funzionari immessi in servizio sono Ivana Basilico, laureata in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, l’architetto Viviana Spanò e gli ingegneri Alberto Cataldo e Gabriele Arnao (nelle foto).

Fino al 31 dicembre 2029, i neo-assunti non avranno modo di accedere a procedure di mobilità, né potranno essere utilizzati presso altri enti pubblici in posizione di comando o distacco.