Cultura: nuovi libri per le biblioteche di Monreale, un valore in più per il futuro

I nuovi testi andranno ad arricchire per il Comune il fondo moderno, per l’arcidiocesi la biblioteca ''Ludovico II de Torres''

MONREALE, 15 novembre – Buone speranze per la promozione della cultura a Monreale attraverso la lettura, dove si potrà usufruire di nuovi testi all’interno delle biblioteche più importanti della città, ovvero quella moderna del Comune e quella storica dell’Arcidiocesi.

L’acquisto di nuovi libri per quanto riguarda il Comune di Monreale è stato reso possibile nell’ambito del progetto “Book4All” finanziato dal Centro per il libro e la lettura. A seguito, infatti, del progetto finanziato al Comune di Monreale dal Cepell, che prevede l'ampliamento e la diversificazione del patrimonio librario della biblioteca comunale, il Comune ha avviato una apposita call per l’acquisto di nuovi libri. Questi ultimi, dedicati in via prioritaria a giovani e adulti che hanno difficoltà nella lettura in coerenza con le finalità inclusive del progetto saranno forniti alla biblioteca comunale da Feltrinelli, cui è stata affidata la fornitura di ben 31 nuovi titoli che spaziano in ambiti diversi dei vari generi letterari.

Mentre per l’arcidiocesi di Monreale le buone notizie arrivano dalla biblioteca diocesana “Ludovico II de Torres” del Seminario arcivescovile di Monreale, che proprio oggi ha reso noto di aver avuto assegnati ben 12.669,58 euro per l'acquisto di nuovi libri. Con le nuove risorse - fanno sapere dalla direzione della biblioteca- sarà arricchito ancora il patrimonio librario, per favorire lo studio, l’approfondimento e la ricerca non solo dei seminaristi, ma anche degli studiosi interessati a fruirne.

Sicuramente due notizie importanti sul fronte culturale in un momento storico in cui i dati sulla lettura mostrano evidenti criticità. Secondo i dati ISTAT più recenti, riferiti al 2023, soltanto il 40,1% della popolazione di età superiore ai sei anni ha letto almeno un libro nell’ultimo anno per motivi non legati allo studio o al lavoro. Neppure tra gli adulti la situazione va meglio con dati che certificano quasi il 60% di cittadini che non legge. Quello che più colpisce è il fatto che a mancare sia la lettura personale, libera e non soggetta a motivi di studio o lavoro.

Forse anche per Monreale questi nuovi eventi, che prevedono l’acquisto di nuovi libri, potranno rappresentare un incentivo alla lettura, soprattutto con il lavoro congiunto delle scuole nello sviluppo di una coscienza della lettura come esperienza personale nel percorso di crescita di tutti, speranza per il futuro!