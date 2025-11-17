39 anni fa veniva assassinato il carabiniere Piero Giaccone, oggi la commemorazione

Fu vittima di una ritorsione di stampo mafioso

PALERMO, 17 novembre - “Ricorre oggi il 39° anniversario della morte del Carabiniere monrealese Piero Giaccone, vittima di una vile ritorsione mafiosa, anni dopo essere intervenuto a sventare una rapina e uccidere uno dei ladri. Un grande esempio di coraggio e dedizione al dovere che ha pagato con la vita.

A Giaccone è stata assegnata la medaglia d'oro al valor civile consegnata alla famiglia con la seguente motivazione: " Giovane carabiniere in congedo veniva barbaramente crivellato da colpi d'arma da fuoco in un vile agguato, riconducibile ad una vendetta preparata nei suoi confronti da una famiglia mafiosa”.

La stroria dell'uccisione di Giaccone trae le sue origini il 17 giugno 1980, al mercato ortofrutticolo di Palermo, quando in una sparatoria avvenuta a seguito dell’assalto alla cassa del mercato da parte di alcuni malviventi il ventenne Rosario Pietro Giaccone, allora carabiniere ausiliario che prestava servizio all’interno del mercato stesso, sparò ad Aurelio Bonanno, nipote di Armando Bonanno, noto esponente mafioso e uno dei componenti del commando che mise in atto l’uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile.

Sei anni dopo, la vendetta mafiosa non si fece attendere ed il 17 novembre 1986 in via Giovanni Verga nel quartiere dell’Albergheria a Palermo, tre killer con 15 colpi di pistola uccisero Giaccone all’interno della propria autovettura, che nel frattempo si era congedato dall’Arma.

Monreale ha da sempre ricordato questo suo concittadino: il 13 giugno 2006, in occasione della intitolazione della villa comunale ai capitani Emanuele Basile e Mario D’Aleo. Successivamente il 2 maggio del 2014 venne posta una lapide all’interno dell’asilo nido di via Venero a Monreale e che da allora porta il suo nome.

Stamattina insieme al vicesindaco Riccardo Oddo, al comandante provinciale dei Carabinieri Generale Luciano Magrini e alla famiglia del valoroso militare – afferma il deputato regionale, Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale – abbiamo ricordato la sua dedizione e deposto un mazzo di fiori sulla tomba in cui riposa nel cimitero cittadino”.