Cittadinanza digitale, il Comune di Monreale implementa nuovi servizi

I nuovi servizi sull’AppIO saranno avviati sulla piattaforma Civilia Next dell’Ente da Delisa s.r.l.
MONREALE, 18 novembre – A seguito dell’avviso riservato ai Comuni dello scorso maggio, il Comune di Monreale ha affidato l'appalto per la realizzazione di 55 servizi sull’App IO nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’opportunità di finanziamento colta dal Comune era rivolta a promuovere i servizi connessi alla cittadinanza digitale attraverso l’implementazione sull’App IO di nuovi servizi per la cittadinanza, che saranno gestiti dalla ditta Delisa s.r.l.
Tra questi 55 servizi digitali sarà possibile per i cittadini trovare tutte le aree di maggiore interesse dall’accesso civico agli atti ai lavori pubblici, passando per i servizi educativi, sociali, anagrafici e culturali. Tutte le aree amministrative dell’ente saranno interessate da questa importante novità, dagli affari generali alla promozione territoriale e sociale, non tralasciando neppure l’area tributi, il servizio rifiuti, lo sportello unico per le attività produttive, il settore energetico e l’impiantistica comunale.
L’obiettivo è quello di rendere i servizi del Comune accessibili ai cittadini su un'unica piattaforma, permettendo alla cittadinanza di accedere a tutte le tipologie di servizi quali comunicazioni, pagamenti e documenti attraverso un’unica app, che nel caso di IO è facilmente accessibile scaricando la relativa app e registrandosi con le proprie credenziali SPID o, in alternativa, con la propria Carta d’Identità Elettronica (CIE).
L’intervento è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’Iniziativa “Next Generation EU” per la realizzazione di servizi su App IO per un costo complessivo di 11.895,00 euro.
