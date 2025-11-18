Protezione civile, stanziati 10 mila euro: la Giunta pesca dal Fondo di Riserva

La decisione non inciderà sugli equilibri di bilancio

MONREALE, 18 novembre – La Giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 10 mila euro per potenziare il capitolo dedicato agli interventi di Protezione civile, prelevando la somma direttamente dal Fondo di Riserva. La decisione è arrivata nella seduta di ieri mattina.

La richiesta di nuove risorse – giudicata urgente – era stata avanzata lo scorso 5 novembre. Servono fondi immediatamente disponibili per far fronte a interventi di salvaguardia del territorio, soprattutto in questa fase dell’anno in cui piogge e condizioni meteo instabili impongono una costante attenzione.

L’operazione si è resa possibile dal momento che esistono margini adeguati per realizzarla: oltre 87 mila euro di cassa e circa 31 mila di competenza. La decisione, quindi, non inciderà sugli equilibri complessivi del bilancio.

Dopo un rapido confronto, la Giunta ha dato il via libera al prelevamento, lasciando nel Fondo una disponibilità residua di 77.497,25 euro.

Si tratta di una decisione tecnica ma significativa, che punta a garantire risposte rapide in caso di necessità e a rafforzare gli strumenti operativi della Protezione civile comunale proprio in uno dei periodi più delicati dell’anno.