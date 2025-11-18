SP57, crolla l’ennesimo albero e sfiora una macchina in transito

Sono ormai innumerevoli gli episodi analoghi lungo l’arteria che collega Palermo a San Martino delle Scale

MONREALE, 18 novembre – Un albero, l’ennesimo, è caduto stamattina lungo la Strada Provinciale 57 nel territorio di Monreale, bloccando la carreggiata e creando una situazione di grossa emergenza.

L’incidente, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia dato che una vettura stava sopraggiungendo, si è verificato poco dopo le 12,30 nei pressi della cava Serafinello, al limite del territorio comunale, proprio mentre il vento soffiava con folate di media intensità, aumentando il rischio di eventi simili.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli addetti della Protezione Civile di Monreale, guidata da Giangabriele Belfiore e dall’operatore Angelo Di Nicola, insieme agli operai del servizio provinciale.

I soccorritori hanno lavorato per rimuovere la parte dell’albero che occupava quasi tutta la strada, ripristinando la viabilità. È stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che però non erano ancora arrivati al momento della segnalazione.

L’episodio si inserisce in una serie di emergenze legate alla caduta di alberi, un fenomeno che, soprattutto sulla SP57, continua a pesare sulla sicurezza stradale a causa degli effetti degli incendi passati. Gli incendi hanno lasciato numerosi alberi morti e instabili lungo le strade, che crollano rovinosamente soprattutto nelle giornate ventose. In questo caso, fortunatamente, un’auto in transito – come detto – è stata solo sfiorata dalla caduta, evitando danni più gravi.

La presenza diffusa di alberi ormai secchi rappresenta un pericolo costante per la popolazione e la viabilità locale. Servono monitoraggio e interventi programmati per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di chi percorre le strade del territorio.