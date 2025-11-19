Buono libri, al via le domande per gli alunni della scuola secondaria

La domanda dovrà essere presentata dagli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente, presso la scuola frequentata, entro e non oltre il 15 dicembre 2025

MONREALE, 19 novembre – Arriva il contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, da € 10.632,95 fino ad un massimo di € 13.000,00.

Qualora non si sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., occorrerà inserire, nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura del Comune acquisire successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione. La richiesta di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti: fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità; codice fiscale del soggetto richiedente; fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.

I richiedenti il beneficio non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere. L'importo del contributo sarà determinato dal Dipartimento regionale all'istruzione e distinto per classe frequentata.

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione scolastica frequentata, entro e non oltre il 15 dicembre 2025. Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a trasmetterle ai Comuni di residenza, entro e non oltre il 15 gennaio 2026.