Monreale, pubblicata la graduatoria definitiva del concorso per agenti di Polizia Municipale

Resta l’incognita sul futuro degli “idonei non vincitori”

MONREALE, 19 novembre – Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, si conclude l’iter che riguarda il concorso per titoli ed esami indetto dal Comune di Monreale per l’assunzione di sette agenti di Polizia Municipale.

Il passaggio successivo sarà quello dell’effettiva immissione in servizio dei vincitori della procedura selettiva, che sono Marco Briolotta, Ippolito Scrimenti, Denisia Cavaliere, Giuseppe Vigneri, Domenico Villari, Antonino Lo Coco e Alessandro Reina.

Indubbiamente è da valutare con favore l’iniziativa assunzionale portata avanti dall’amministrazione Arcidiacono, che si è concretamente ed efficacemente impegnata nel rafforzare il Corpo di Polizia Municipale.

A ben guardare, tuttavia, la vicenda relativa al concorso parrebbe rimanere ancora d’attualità, nella prospettiva che - più o meno a breve termine - la graduatoria finale possa essere utilizzata da altri comuni, nell’ambito dei (tanti) concorrenti che hanno conseguito l’idoneità.

Va chiarito che, in base alle norme vigenti, la pubblicazione delle generalità degli “idonei non vincitori” non è consentita, neanche per le graduatorie che restano valide nel tempo, permettendo all’amministrazione di attingervi per eventuali futuri reclutamenti; in casi del genere, è previsto solo l’obbligo rendere noto lo scorrimento e di indicare unicamente i nominativi dei successivi candidati assunti.

Oramai da settimane, a Monreale circola con insistenza la voce secondo cui per gli idonei con i punteggi finali più elevati è già “impiattata” la possibilità di essere assunti presso altri comuni; e sono in molti, poi, ad affermare di sapere che fra coloro che beneficeranno di questa opportunità c’è il figlio o la figlia di …, il fratello di …, il consigliere comunale …, sciorinando anche nomi e cognomi.

Ci troviamo, è chiaro, nel vasto e tempestoso oceano delle illazioni e delle supposizioni, a cui sarebbe bene non dar troppo credito.

D’altronde, la procedura concorsuale è improntata alla massima riservatezza, per cui è (o sarebbe) impossibile riuscire a disporre di precise e dettagliate informazioni: quindi, se domani le indiscrezioni che imperversano dovessero rivelarsi veritiere, sarà evidente che chi le ha messe in giro ha straordinari poteri divinatori.