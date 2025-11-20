Museo diocesano, finanziato il completamento del progetto ''Il sogno di Guglielmo''

Prevede il restauro di 19 opere e manufatti conservati all’interno del Museo Diocesano di Monreale.

MONREALE, 20 novembre – Il Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana ha, infatti, ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di 27.026,22 euro il completamento dell’intervento denominato ”Il sogno di Guglielmo”, che prevede il restauro di 19 opere e manufatti conservati all’interno dei depositi del museo diocesano di Monreale.

Quest’ultimo, museo ecclesiastico che rappresenta la fede e la devozione del popolo della diocesi nella sua storia, espone su tre piani opere d’arte di particolare pregio del patrimonio storico-artistico della diocesi di Monreale. I pregiati oggetti d’arte in esso contenuti coprono l’arco di tempo che va dal XII al XX secolo e tra questi vi sono dipinti su tavola e tela, sculture, arazzi, manufatti tessili, paramenti sacri, suppellettili liturgiche, preziosi prodotti di oreficeria siciliana e opere in corallo.

Grazie a quest’ultimo finanziamento sarà possibile portare a compimento questo intervento che rientra tra quelli finanziati dalla Regione ai fini della tutela, della valorizzazione e della messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo in Sicilia.

In questa dimensione si colloca proprio il museo diocesano di Monreale, vero e proprio scrigno identitario di tradizione, fede e bellezza per la storia di Monreale e della sua arcidiocesi. Basti pensare alla sua sala di San Placido e al suo grandioso arazzo raffigurante il sogno di Guglielmo, che rappresenta la nascita della città di Monreale proprio sotto l’aspetto storico e religioso. Adesso, di questi vari aspetti, grazie al completamento del restauro di queste nuove opere d’arte, il museo potrà raccontare e testimoniare ancora di più il suo grande valore.