Interessante e partecipato incontro all’Asca sulla storia delle piazze di Monreale

La relazione è stata tenuta dall’architetto Natale Sabella

MONREALE, 20 novembre – L’Asca di Monreale continua a proporre ai propri associati diversificate iniziative di carattere culturale.

Nel pomeriggio di giovedì scorso presso la sede dell’associazione si è tenuto un interessante incontro dal titolo “Monreale: le nostre piazze, la nostra storia”, di cui è stato relatore l’architetto Natale Sabella (nella foto), che da anni si dedica con competenza e passione allo studio e alla divulgazione della storia di Monreale.

All’evento, organizzato su iniziativa del dinamico presidente del sodalizio Nino Terzo, ha preso parte un folto e partecipe pubblico, a cui si è unita anche una rappresentanza dell’Anteas, associazione di promozione sociale collegata al sindacato Cisl.

Sono diverse le iniziative che l’Associazione socio-culturale anziani ha programmato di realizzare nelle settimane e nei mesi a venire; fra queste, si segnala per le 17 di domenica prossima un incontro con la scrittrice monrealese Mariella Sapienza, che di recente ha pubblicato il romanzo “Z Generazione in cerca di supereroi”.