(foto archivio MonrealeNews)

La scrittrice monrealese Claudia Di Natale tra i finalisti del “Premio Ovidio 2025”

· Nicola Giacopelli · Cronaca varia

Partecipa al concorso letterario con il romanzo «La niña di García Márquez»

MONREALE, 21 novembre – Con il romanzo «La niña di García Márquez» la scrittrice monrealese Claudia Di Natale (nella foto) è stata ufficialmente inserita tra i finalisti del “Premio letterario internazionale Ovidio 2025”.

Il libro, edito dal Gruppo Albatros di Roma, è stato presentato al pubblico in occasione di un partecipato evento che si è svolto lo scorso 3 ottobre nei locali del complesso monumentale “Guglielmo II” di Monreale, con gli interventi dell’insegnante Romina Lo Piccolo, dello scrittore Salvatore Lo Bue e dello psicologo Roberto Gambino.

Istituito a Sulmona nel 2019, il “Premio Ovidio” è suddiviso in varie sezioni ed è organizzato e presieduto dall’editore Jacopo Lupi, collaborato da un comitato direttivo di cui fanno parte scrittori, giornalisti, docenti ed esperti nel mondo editoriale; la giuria è coordinata dal poeta abruzzese Alessandro Monticelli.

Laureata in lettere classiche, Claudia Di Natale è docente negli istituti superiori; ragguardevole è la sua produzione saggistica e letteraria, per la quale negli ultimi anni ha ottenuto in ambito nazionale importanti riconoscimenti.

