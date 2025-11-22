FSC 2021-2027, la giunta regionale conferma i fondi per vari interventi nel Monrealese

Tra le opere finanziate anche la riqualificazione di piazzale Nino Vaccarella

MONREALE, 22 novembre – Nella seduta del 20 novembre scorso la giunta regionale ha approvato l’aggiornamento della programmazione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

Secondo quanto deliberato dall’organo esecutivo della Regione Siciliana, la conferma dell’assegnazione dei fondi riguarda anche diverse opere da realizzare nel territorio di Monreale: le più rilevanti sono quelle riferite alla messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco nelle località Loghivecchi, Caputo e Caputello e alla riqualificazione del piazzale (nella foto) che lo scorso anno è stato intitolato al pilota automobilistico Nino Vaccarella.

Non saranno comunque gli uffici del Comune di Monreale, bensì la struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, ad occuparsi della gestione e dell’attuazione di questi due importanti e attesi interventi di tutela del territorio, per i quali è previsto un investimento che in totale ammonta a 12 milioni di euro.

Con il recente provvedimento deliberativo la giunta regionale, inoltre, ha confermato l’utilizzo delle risorse FSC 2021/2027 per i finanziamenti relativi ai lavori di messa in sicurezza di via Linea Ferrata e di via Spartiviolo (2,5 milioni di euro) nonché della strada provinciale 68-bis di Pezzingoli (1,2 milioni di euro), la cui titolarità dallo scorso marzo è transitata dalla Città Metropolitana di Palermo al Comune di Monreale.