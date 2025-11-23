Monreale, domani l’inaugurazione del consultorio familiare ''San Carlo Borromeo''

È promosso dall’arcidiocesi di Monreale in partenariato con il Consultorio ''Oasi Cana''

MONREALE, 23 novembre - Come già annunciato la scorsa settimana, domani alle ore 17.30 sarà inaugurato lo sportello del consultorio familiare “San Carlo Borromeo” a Monreale nei locali ex Sant’Isidoro siti in via Antonio Veneziano.

Seguirà alle 18 presso il palazzo arcivescovile una tavola rotonda cui parteciperanno il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Maurizio de Lucia, il procuratore aggiunto per le fasce deboli, Laura Vaccaro, lo psicoterapeuta Vincenzo Nuzzo e il preside della Facoltà Teologica di Sicilia, don Vito Impellizzeri.

L’inaugurazione, alla presenza delle autorità civili, rappresenta un importante passo all’interno di un più ampio progetto di “cura” avviato in diocesi dal vescovo, insieme agli organi collegiali diocesani. Il nuovo consultorio è espressione della Caritas Diocesana e della Fondazione “San Carlo Borromeo” dell’arcidiocesi di Monreale, in partenariato con il consultorio “Oasi Cana” di Palermo.

Il Consultorio Familiare “Cana” è una delle strutture stabili di servizio alla persona, alla coppia e alla famiglia, generate e gestite dall’Associazione OASI CANA Onlus, ed è un consultorio di ispirazione cristiana. Ciò che motiva e guida l’impegno degli operatori e che fonda la metodologia di intervento del consultorio è la visione del bene integrale della persona umana, dei grandi valori della famiglia, della vita, della sessualità illuminati dalla sapienza del Vangelo, dall’approfondimento operato dal magistero della Chiesa e dalla saggezza della ricerca nel campo delle scienze umane.