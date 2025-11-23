Auser Monreale, nuovo incontro dedicato all’Urologia

Prosegue il ciclo informativo medico curato dall’associazione

MONREALE, 23 novembre – Nell’ambito del ciclo di conferenze mediche già avviato negli anni scorsi — che ha trattato temi quali posturologia, malattie neurologiche, diabete, patologie epatiche, insufficienze cardiache e cure palliative in collaborazione con la SAMO — ieri pomeriggio l’Auser di Monreale ha dedicato un nuovo appuntamento alla disciplina dell’Urologia, in sinergia con l’Associazione Anziani d’Italia, rappresentata dal delegato regionale Francesco La Barbera.

Protagonisti dell’incontro i dottori Maurizio Cacciatore, dell’UO di Partinico, e Loris Cacciatore, dirigente medico del Bonino Pulejo dell’Ospedale Piemonte di Messina. I due specialisti, supportati da una presentazione multimediale, hanno illustrato alla platea la classificazione delle principali patologie urologiche che riguardano sia l’uomo che la donna, soffermandosi sugli aspetti preventivi, sulle innovazioni cliniche e sulle prospettive future della disciplina. Ampio e partecipato il dibattito finale, arricchito dalle numerose domande dei soci e degli ospiti presenti.

Ancora una volta l’Auser di Monreale conferma la propria attenzione alla divulgazione medico-scientifica e culturale, offrendo ai propri iscritti un’occasione di informazione qualificata e non sempre facilmente reperibile altrove.

All’iniziativa ha preso parte per tutta la durata dei lavori anche l’assessore Patrizia Roccamatisi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.