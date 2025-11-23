Un trionfo di risate ieri sera con Roberto Lipari

Lo show ha segnato l'apertura della stagione teatrale dell’Imperia

MONREALE, 23 novembre – Grande successo e un'accoglienza calorosissima hanno segnato l'apertura ufficiale della nuova stagione teatrale al teatro Imperia di Monreale.

Ieri sera, il sipario si è alzato con un vero e proprio trionfo di pubblico per la prima del calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale.

Protagonista indiscusso della serata è stato il comico palermitano Roberto Lipari, che ha saputo coinvolgere la platea con la sua satira brillante e i suoi monologhi irresistibili.

La partecipazione del pubblico è stata massiccia e l’atmosfera in sala è stata di festa e condivisione, confermando l’attesa per questa nuova stagione culturale. L'entusiasmo della serata inaugurale pone le basi per un calendario ricco di appuntamenti di alto livello, che spazieranno dalla commedia al dramma, dalla musica alla danza, con l’obiettivo di offrire proposte di qualità e accessibili a tutti.

La stagione teatrale del Teatro Imperia proseguirà il 20 dicembre con lo spettacolo di Mario Incudine “Parliamo D’Amore”. La direzione artistica del cartellone e’ curata da Toti Mancuso.