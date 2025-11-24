Monreale, ufficializzata la gestione del servizio idrico ad Amap S.p.A

Operativo il nuovo Numero Verde

MONREALE, 24 novembre – Il Comune di Monreale ha ufficializzato il passaggio della gestione del Servizio Idrico Integrato ad Amap S.p.A., la società pubblica che si occupa della rete idrica nell’area palermitana.

Da oggi, dunque, la gestione dell’intero sistema di distribuzione dell’acqua nel territorio comunale sarà di esclusiva competenza dell’azienda palermitana. Il trasferimento di responsabilità segna l’avvio di una nuova fase per il servizio idrico monrealese, con l’obiettivo dichiarato di migliorare efficienza, interventi e qualità dell’erogazione a favore dei cittadini.

Contestualmente, l’amministrazione comunale ha reso noto che tutte le segnalazioni relative a disservizi, interruzioni dell’erogazione, guasti, rotture e qualunque altra problematica dovranno essere inoltrate direttamente ad Amap S.p.A. attraverso il Numero Verde dedicato: 800 050 911. Il servizio è attivo per emergenze e richieste di intervento.

Nel comunicato diffuso oggi, il Comune di Monreale ha espresso gratitudine nei confronti di Amap S.p.A. per l’assunzione della gestione, nella prospettiva di una riorganizzazione complessiva capace di garantire standard più elevati e risposte più tempestive.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche agli operatori comunali che, fino ad oggi, hanno assicurato il servizio idrico locale con impegno e professionalità, spesso affrontando condizioni operative difficili. Il loro contributo, sottolinea l’amministrazione, è stato essenziale per la comunità.