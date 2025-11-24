Monreale, si rinnova la consulta giovanile: ecco chi sono i nuovi componenti

L’assemblea dovrà ora eleggere il presidente e il consiglio direttivo

MONREALE, 24 novembre – È stata ricostituita la consulta giovanile del Comune di Monreale, formata da 22 componenti, destinati a rimanere in carica per due anni.

Ne faranno parte Giuliana Virga, Francesca Birchler, Salvatore Russo, Giacomo Alessio Modica, Sandra Modica, Asja Albano, Emilia Anselmo, Giuseppe Gebbia, Gabriele Gebbia, Gabriele Tumminello, Matteo Miceli, Flavio Messina, Milena Badagliacca, Mattia Intravaia, Simone Ganci, Simone Di Gristina, Chiara Lupo e Andrea Badagliacca.

A loro si aggiungono Roberta Marotta, Giuliana Salamone, Sofia Giotti e Cristiano Rusticano, chiamati a far parte “di diritto” dell’organismo in quanto rappresentanti degli studenti che frequentano l’istituto d’istruzione superiore «Basile - D’Aleo».

Dopo le formalità relative all’insediamento, i nuovi componenti della consulta si riuniranno in assemblea per procedere all’elezione del presidente e del consiglio direttivo, che sarà composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti.