San Martino delle Scale, ancora bovini allo stato brado: paura lungo le strade

Le ore notturne sono quelle maggiormente a rischio

MONREALE, 25 novembre – E’ sempre critica la situazione relativa alla presenza di bovini allo stato brado che circolano lungo le strade del territorio monrealese.

Un pericolo, concentrato soprattutto nelle zone di Casaboli e di San Martino delle Scale, del quale la nostra testata si è occupata in più di una circostanza. Gli animali, spesso inselvatichiti, deambulano senza meta alla ricerca di pascoli, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica di automobilisti e motociclisti, soprattutto nelle ore notturne, quando, a causa dell’oscurità, accorgersi in tempo della loro presenza diventa quasi impossibile.

Numerose sono state le segnalazioni dei residenti e degli utenti della strada in generale, alcuni dei quali si sono presi un grosso spavento per l’improvvisa presenza dei bovini, oltre ad avere corso dei seri rischi. Ed in più di un caso si è sfiorata la tragedia. Per non parlare delle invasioni all’interno delle proprietà private, con conseguente danneggiamento di colture e oggetti vari.

Per tentare di risolvere il problema il comune ha avviato un tavolo tecnico, su iniziativa dell’assessore alla Protezione civile, Giuseppe Di Verde, coinvolgendo pure la Prefettura ed il Comando del Corpo Forestale della Regione. Frattanto ha avviato pure un censimento, che si avvale dell’utilizzo dei droni per avere contezza di una stima globale del fenomeno, che, però, si presenta sempre attuale e di crescente portata.