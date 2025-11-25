Monreale, al cine teatro Imperia uno spettacolo per dire “no” alla violenza contro le donne

È andato in scena “Non toccarmi”. Stasera alle 21 la replica gratuita

MONREALE, 25 novembre – Il Comune di Monreale ha celebrato la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un’iniziativa dal forte valore educativo e simbolico.

Al cine teatro Imperia è andato in scena lo spettacolo “Non ToccarMi”, una rappresentazione teatrale intensa e coinvolgente, capace di affrontare con realismo e sensibilità uno dei temi più drammatici del nostro tempo.

La mattinata è stata interamente dedicata agli studenti degli istituti scolastici del territorio, a conferma della volontà dell’amministrazione comunale di puntare sulla prevenzione e sulla formazione delle nuove generazioni. L’evento è stato organizzato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi, che ha sottolineato la necessità di agire sulle radici culturali della violenza di genere.

«È fondamentale — ha dichiarato Roccamatisi — che Monreale sia in prima linea non solo con eventi commemorativi, ma anche con iniziative che mirino a debellare la radice della violenza: la disparità culturale. Oggi piantiamo un seme nel cuore dei nostri giovani per un futuro fondato sulla parità.»

In rappresentanza dell’amministrazione erano presenti anche l’assessore allo Spettacolo, Salvo Giangreco, e la vicepresidente del Consiglio comunale, Antonella Giuliano. Giangreco ha rimarcato il ruolo del teatro come strumento educativo: «La divulgazione di queste tematiche tra i giovani è una nostra responsabilità primaria. Il teatro si conferma un veicolo eccezionale per formare le coscienze.»

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso promosso dal Comune per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere, valorizzando il ruolo dell’educazione e della cultura nella costruzione di una comunità più giusta e solidale. Il coordinamento dell’evento è stato curato dall’Istituto “Margherita di Navarra” di Pioppo, che ha collaborato attivamente alla realizzazione della giornata.