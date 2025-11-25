Skip to main content
Presto operativo a Grisì il primo “Sportello Virtuale dei Centri per l'Impiego della Sicilia”

· Cronaca varia

Sarà ospitato presso la sede della delegazione della frazione

MONREALE, 25 novembre – La giunta comunale ha approvato oggi la convenzione che istituisce a Grisì lo “Sportello Virtuale dei Centri per l'Impiego (CPI)”.

Sarà ospitato presso la delegazione della frazione’. L'utente troverà un totem e sarà assistito da un impiegato comunale appositamente formato, che lo supporterà nell'interazione con un operatore specializzato del CPI di Palermo tramite videoconferenza. Il servizio avverrà previa prenotazione telematica tramite un portale dedicato.

L'assessore Giulio Mannino e la vicepresidente del consiglio comunale Antonella Giuliano promotori dell'iniziativa, hanno espresso grande soddisfazione per questo risultato che unisce innovazione tecnologica e politiche attive del lavoro. «Attraverso l'attivazione di questo sportello innovativo – dichiarano Giuliano e Mannino – potenzieremo le politiche del lavoro con l’ausilio della tecnologia. Questo progetto rafforzerà la prossimità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, rendendo più agevole la ricerca di un'occupazione».

