Skip to main content
Studio Valerio
Ganci arredamenti
Casamento travel
Casamento travel mobile

Monreale, torna a riunirsi giovedì prossimo il consiglio comunale

· Cronaca varia

All’ordine del giorno la ratifica di variazione al bilancio di previsione

MONREALE, 25 novembre – Torna a riunirsi giovedì 27 novembre alle 18.30 il consiglio comunale di Monreale presso la Sala "Biagio Giordano" del Complesso monumentale.

È stata resa nota la convocazione della riunione dal presidente del consiglio comunale, Marco Intravaia, che ha congiuntamente comunicato il relativo ordine del giorno.

Oltre alla lettura e all’approvazione dei verbali delle sedute precedente l’organo consiliare sarà chiamato alla ratifica
della variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 in relazione all’annualità 2025 per i lavori della Casa del Sorriso, già approvata dalla
giunta municipale.

Il Consiglio Comunale delibererà con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri, mentre il venir meno del numero legale comporterà la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori verrà nuovamente meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al
giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriori avvisi di convocazione da parte della presidenza.

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Zuccaro
Casamento travel
Ottica Nuova Visione
Miceli e Ganci studio

Un autogol al 90°

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica