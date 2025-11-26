Monreale, il Comune delibera di potenziare i servizi per gli alunni con disabilità

La giunta municipale ha accolto le richieste degli istituti comprensivi cittadini per rafforzare i servizi offerti dall'ente locale

MONREALE, 26 novembre – Chi si occupa di scuola sa quanto importante sia un efficace rapporto fra amministrazione e scuole del territorio finalizzato al miglioramento del servizio di assistenza per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole del primo ciclo di istruzione del Comune.

Proprio ai fini di una reale inclusione e per garantire il benessere e la tutela dell’integrità psico-fisica di bambini e ragazzi con disabilità occorre prevedere percorsi di investimento di risorse per far sì che questo tipo di servizi siano presenti in misura sufficiente a fronteggiare le esigenze degli studenti.

È dei giorni scorsi la decisione della giunta municipale di implementare i servizi di supporto agli studenti con disabilità a seguito delle richieste degli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione di Monreale.

L’amministrazione comunale, considerando che il mancato adeguamento dei servizi avrebbe potuto pregiudicare il diritto allo studio e la piena partecipazione alle attività scolastiche, ha così deliberato di procedere al potenziamento dei servizi comunali finalizzati all'inclusione scolastica, garantendo la tempestiva risposta alle richieste delle istituzioni scolastiche del territorio comunale.