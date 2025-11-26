Monreale, al via a dicembre i lavori per un nuovo impianto sportivo sul tetto della scuola Veneziano-Novelli

Un investimento da 350 mila euro

MONREALE, 26 novembre – Sorgerà sul tetto della scuola “Veneziano-Novelli” la nuova struttura sportiva polivalente destinata ai giovani monrealesi.

Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico RSO4.2, Azione 4.2.1 del Programma Regionale FESR Sicilia 2021 – prevede un investimento complessivo di 350 mila euro. L’intervento consentirà la realizzazione di un campo da calcio a cinque e la predisposizione per ulteriori attività sportive, con l’obiettivo di offrire ai giovani spazi moderni e sicuri dove praticare sport.

“Dare ai nostri giovani spazi moderni e sicuri dove praticare sport è una priorità assoluta per questa amministrazione”, ha dichiarato l’assessore Giangreco, sottolineando come il progetto rappresenti non solo un intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico, ma anche un investimento nella socialità e nel benessere della comunità. “Restituiamo alla città un impianto all’avanguardia che sarà un punto di riferimento per l’aggregazione e la promozione di uno stile di vita sano”.

Il nuovo impianto arricchirà l’offerta sportiva del territorio e potenzierà la vocazione ludico-motoria della comunità monrealese. L’amministrazione comunale auspica una rapida conclusione dei lavori per garantire l’apertura della struttura nel più breve tempo possibile. Responsabile del procedimento è l’architetto Piero Albanese dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monreale.