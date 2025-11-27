La tanatòsi nel mondo animale e nel mondo politico (anche monrealese)

Alla tecnica del “fingersi morti” ricorrono anche gli amministratori locali

MONREALE, 27 novembre – La tanatòsi è una tecnica di sopravvivenza piuttosto diffusa fra gli animali: è un comportamento difensivo che adottano quando si trovano in una situazione di grave pericolo.

In mancanza di altre alternative di salvezza o di possibilità di fuga, ci sono diversi uccelli, mammiferi, pesci, anfibi, insetti e rettili a cui, per scampare a un attacco letale, non rimane che “fingersi morti”: e si tratta di una strategia che in molte circostanze si rivela efficace.

In questi ultimi tempi, a questa tecnica fanno spesso ricorso i politici quando devono affrontare situazioni particolarmente spinose o, più di frequente, quando sono investiti da imbarazzanti critiche o vengono incalzati da giornalisti attenti e pungenti. In casi del genere, abbandonano la loquacità e il presenzialismo abitualmente praticati e simulano per l’appunto di essere morti, aspettando pazienti e immobili che l’incombente “pericolo” sia cessato e che svanisca l’assedio personale o mediatico a cui sono sottoposti.

Prendendo esempio da prestigiose (?) autorità politiche e istituzionali di livello nazionale, hanno imparato a ricorrere alla tanatòsi diversi amministratori locali, che - quando messi alle strette - trovano riparo nell’immobilità tonica: divenuti improvvisamente taciturni e umbratili, sfuggono al confronto e alle domande scomode, sgattaiolando con agilità felina e restando per qualche tempo silenziosamente intanati, in attesa che l’insidiosa tempesta si allontani.

In molti si saranno senz’altro accorti che la collaudata e astuta tattica del “finto decesso” ha trovato ampia diffusione anche qui a Monreale: in questi anni, abbiamo infatti assistito a vari casi in cui sindaci, assessori e consiglieri comunali si sono furbescamente rifugiati nella tanatòsi quando malauguratamente (per loro) si sono ritrovati, come si suol dire, con le spalle al muro.

La tecnica sembra funzionare: anzi, per dirla tutta, è innegabile che il più delle volte risulta indubbiamente valida. Ma è bene stare attenti: potrebbe accadere che, a furia di fingersi morti, si finisca per morire per davvero. Politicamente parlando, si intende … per carità!