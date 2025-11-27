Grisì festeggia i cent’anni di Pietro Ruffino

Presente l’amministrazione comunale

MONREALE, 27 novembre – Una giornata di festa per la comunità monrealese, che ieri ha celebrato un traguardo straordinario: i cento anni di Pietro Ruffino.

Il nuovo centenario, circondato dall’affetto dei suoi familiari e degli amici più cari, ha spento le candeline raggiungendo un risultato che rappresenta memoria, valori e storia per l’intero territorio.

A rendere omaggio al festeggiato sono stati il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, l’assessore Giulio Mannino e la vicepresidente del Consiglio comunale, Antonella Giuliano, che hanno voluto portare di persona i saluti istituzionali e testimoniare la vicinanza dell’amministrazione.

“Un traguardo straordinario che costituisce un patrimonio per tutta la comunità”, hanno dichiarato Giuliano e Mannino. “Il signor Ruffino ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, incarnando valori preziosi che rappresentano un esempio per le nuove generazioni”.

Nel corso della visita, il sindaco e gli amministratori hanno consegnato al centenario una pergamena celebrativa e una ceramica recante lo stemma del Comune di Monreale, simboli di riconoscenza e gratitudine da parte dell’intera cittadinanza. “A nome dell’amministrazione – ha concluso Arcidiacono – esprimiamo profonda gratitudine e affetto, augurando al signor Pietro serenità, salute e gioia in questa giornata speciale”.