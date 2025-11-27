Pioppo, al via i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata

Apertura domani con il rientro della statua restaurata

MONREALE, 27 novembre – La comunità di Pioppo si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e tradizionali più sentiti dell’anno: i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, organizzati dalla Parrocchia Sant’Anna e dalla Congregazione Maria SS. Immacolata, in collaborazione con il Comune di Monreale.

Le iniziative, in programma da domani all’8 dicembre, uniscono momenti liturgici, processioni, musica, attività culturali e la tradizionale Fiera dell’Immacolata.

Uno dei punti focali del palinsesto degli eventi sarà domani, quando il rientro della statua restaurata darà avvio alle celebrazioni. La giornata rappresenta il momento più significativo dell’intero programma. Alle 17, in via Polizzi, si svolgeranno il rientro e l’accoglienza della statua della Vergine Maria, restituita alla comunità dopo un accurato intervento di restauro. A seguire, una breve processione accompagnerà la sacra immagine verso la chiesa di Sant’Anna, dove alle 18 sarà celebrata la Santa Messa.

Il ritorno della statua, profondamente atteso dai fedeli, conferisce al via delle celebrazioni un forte valore simbolico e spirituale, rinnovando il legame della comunità con la propria tradizione mariana.

Dal sabato al 7 dicembre è prevista la Novena, predicata da don Sergio Albano, che scandirà la preparazione liturgica alla solennità dell’8 dicembre. Ogni giorno, nella chiesa di Sant’Anna, si terranno il Rosario alle 17:15 e la Santa Messa alle 18.

Tra gli appuntamenti, spiccano: il 30 novembre Rosario e Messe nelle chiese di Sant’Anna e San Giuseppe, e inaugurazione della Via del Natale a cura del Comitato Pioppo Comune. Il 7 dicembre il giro dei tamburi del Festino di Santa Rosalia e la Santa Messa della vigilia con i Primi Vespri.

Il giorno dell’Immacolata sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti molto partecipati: alle 8 si parte con l'alborata e il suono delle campane in festa. Alle 9:30 vi sarà la santa messa nella chiesa di Sant'Anna, seguita alle 11 dalla messa solenne presieduta da don Mario Terruso con autorità civili e militari, seguita dall’atto di consacrazione all’Immacolata.

Alle 17 è in programma un giro della banda musicale, seguito dall'omaggio floreale dei bambini della comunità pioppese. Alle 18, infine, partirà la processione solenne per le vie del paese, con giochi pirotecnici e illuminazioni a cura delle ditte Sapienza e Villafranca.

Parallelamente alle celebrazioni religiose, Pioppo ospiterà la tradizionale Fiera dell’Immacolata in piazza Valle Tajo. L'apertura della fiera è prevista per il 5 dicembre e vi saranno una serie di attività ricreative per adulti e bambini, con l'accensione dell'albero di Natale alle 20 e lo spettacolo di fuoco a cura di Giba e Mimì a seguire. Il 6 sono previsti ulteriori spettacoli per bambini, una caccia al tesoro, una tombolata e lo spettacolo "Le Follie di Zazu" alle 21.

Infine, il 7 dicembre, vi sarà l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in 3D alle ore 10, a seguire diverse attività per famiglie e brindisi comunitario alle ore 19.