Inferno sulla Palermo-Sciacca: muoiono due donne, due ragazzi feriti gravemente

Lo schianto si è verificato nei pressi dello svincolo per Altofonte

MONREALE, 28 novembre – Un drammatico incidente stradale ha avuto esiti devastanti lungo la Palermo-Sciacca, a poca distanza dallo svincolo per Altofonte.

Due donne, madre e figlia, hanno perso la vita in seguito a un violento impatto frontale che ha coinvolto anche due giovani di 19 anni, ora ricoverati in condizioni gravissime negli ospedali palermitani.

Le vittime sono Maria Angela Corona, 52 anni, infermiera, e la madre Maria Merlo, 78 anni, entrambe monrealesi. Viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf diretta verso Sciacca quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’altra Volkswagen Golf che marciava in direzione opposta. A bordo del secondo veicolo c’erano due ragazzi di San Giuseppe Jato, rimasti intrappolati tra le lamiere e soccorsi dai Vigili del Fuoco.

Per le due donne non c’è stato alcun margine d’intervento: i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Carabinieri e Polizia Municipale hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi, in attesa del medico legale e del magistrato di turno. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione: la statale è stata chiusa e il traffico deviato sugli svincoli di Giacalone e Altofonte, con le auto indirizzate sulla provinciale 69 bis.

I due giovani feriti, trasportati in codice rosso al Civico e al Policlinico, sono stati giudicati in pericolo di vita.

La procura ha già autorizzato la restituzione della salma della 78enne ai familiari, mentre sul corpo della figlia è stata ordinata l’autopsia presso l’istituto di Medicina Legale del Policlinico, al fine di chiarire ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica del tragico schianto.