Contributi regionali per il servizio rifiuti, a Monreale spettano oltre 325.000 euro

I fondi premiano la raccolta differenziata e sostengono gli “extra-costi”

MONREALE, 28 novembre – Il dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha decretato la ripartizione dei contributi in favore dei comuni siciliani che nel 2024 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 60 per cento.

Nell’elenco degli enti beneficiari è compreso anche il Comune di Monreale, a cui è stata assegnata la somma di 158.915 euro; secondo i dati ufficiali, lo scorso anno la percentuale della raccolta differenziata è risultata pari al 65,14 per cento.

La Regione Siciliana, inoltre, ha autorizzato la liquidazione dei contributi spettanti alle amministrazioni comunali a copertura dei cosiddetti “extra-costi”, riferiti al trasferimento dei rifiuti fuori dall’ambito isolano della quota eccedente la capacità di smaltimento degli impianti siciliani: in questo caso, l’importo che è stato concesso al Comune di Monreale è di 166.746 euro.