Monreale, in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione dell’Antivilla Comunale

Sono stati finanziati con i fondi del Pnrr

MONREALE, 28 novembre – È ormai prossima alla conclusione la riqualificazione dell’Antivilla Comunale, situata all’interno del Complesso Monumentale Guglielmo II.

L’intervento, seguito per il Comune dall’architetto Finella Badagliacca, rientra nelle più ampie strategie di valorizzazione del patrimonio storico e urbano della città.

Il progetto è finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con poco più di 600 mila euro, nell’ambito della Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.2, come parte del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo. L’obiettivo è migliorare la qualità e il decoro urbano restituendo alla comunità un’area verde rinnovata, pienamente fruibile da residenti, visitatori e turisti.

Per l’assessore al Turismo, Nadia Battaglia, si tratta di un intervento di grande valore strategico: «L’imminente riapertura dell’Antivilla Comunale – dichiara – consente di restituire alla città uno spazio riqualificato, funzionale e accessibile, che oggi assume un significato importante sia dal punto di vista urbano sia da quello socio-culturale. È una nuova area verde che i cittadini potranno vivere quotidianamente, ma anche un ulteriore punto di interesse per i visitatori e per la promozione del nostro territorio».

«Esprimo profonda soddisfazione – conclude Battaglia – per il completamento dell’opera, che si inserisce nel quadro delle strategie di rigenerazione urbana e di valorizzazione del patrimonio locale grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR.»

Con la conclusione dei lavori, Monreale si prepara quindi ad arricchire la propria offerta culturale e turistica, restituendo nuova vita a uno dei suoi spazi più suggestivi