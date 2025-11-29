Monreale, il Consiglio comunale approva il regolamento del premio “Global Education”

L’iniziativa è dedicata alla memoria di Pino Giacopelli e Saverio Terruso

MONREALE, 29 novembre – È stato approvato dal Consiglio comunale di Monreale il regolamento del premio “Global Education: l’inglese attraverso l’esperienza diretta”, la cui istituzione è stata promossa dall’assessora alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi.

È dedicato alla memoria del poeta e critico d’arte Pino Giacopelli, scomparso nel 2014, e del pittore Saverio Terruso, venuto a mancare nel 2003 (entrambi nella foto).

Il premio consiste in una vacanza-studio in un Paese anglofono dalla durata di due settimane; vi potranno concorrere gli studenti di Monreale che frequentano un istituto di istruzione superiore con una media scolastica non inferiore a 8/10 e che siano in possesso di una certificazione della lingua inglese almeno di terzo livello (B1).

Per i due vincitori, selezionati da un’apposita commissione, l’amministrazione comunale si farà carico delle spese di viaggio, assicurazione, vitto e alloggio presso famiglie ospitanti o in un college, nonché dei costi per la partecipazione a un corso di inglese ed anche ad attività di carattere culturale e ricreativo.

«Si tratta di una iniziativa finalizzata a promuovere il potenziamento delle competenze linguistiche e lo sviluppo di quelle interculturali - dichiara l’assessora Roccamatisi - dando inoltre riconoscimento al merito scolastico e all’impegno personale degli studenti monrealesi.

Con l’intitolazione del premio al maestro Terruso e al professore Giacopelli intendiamo rendere omaggio a due nostri illustri e apprezzati concittadini che hanno significativamente contribuito alla promozione della cultura e dell’arte, segnalando il loro esempio anche alle giovani generazioni».

Secondo quanto prevede il regolamento approvato giovedì scorso dall’assemblea consiliare, il premio verrà assegnato con cadenza annuale, ad iniziare dall’anno scolastico in corso.