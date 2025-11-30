Servizio militare di leva, dopo vent’anni potrebbe tornare (su base volontaria)

La “naia” in Italia non è mai stata abolita: dal 2005 è sospesa

MONREALE, 30 novembre – A differenza di quanto comunemente si ritiene, in Italia il servizio militare non è mai stato abolito: infatti, dal 2005 è stato soltanto sospeso.

In questi giorni si è riaperto il dibattito sul ripristino della leva, in particolare dopo che il ministro Guido Crosetto ha annunciato la presentazione di un disegno di legge che ne prevede la reintroduzione, sia pure su base volontaria.

La proposta si riferisce all’istituzione di una riserva militare ausiliare, con determinate specialità, per incrementare il numero dei soldati di almeno diecimila unità, attraverso l’istituzione di un servizio militare non obbligatorio, destinato ad entrare in azione in caso di necessità. «Se la visione che abbiamo del futuro è una visione in cui c’è minore sicurezza - ha affermato lo stesso ministro della Difesa - è evidente che va fatta una riflessione sul numero delle forze armate e sulla riserva da mettere in campo al presentarsi di situazioni di crisi».

Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono state sospese (e non abolite) dal 1° gennaio 2005, a seguito dell’entrata in vigore della legge 266 del 2004, quando il ministero della Difesa era guidato dal forzista Antonio Martino: era l’epoca del secondo governo Berlusconi.

A comprova del fatto che la cosiddetta “naia” non è stata abrogata, annualmente tutti i comuni italiani continuano regolarmente a formare e pubblicare le “liste di leva”, che comprendono i cittadini di sesso maschile che compiono 17 anni dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno considerato.

Ovviamente anche il Comune di Monreale provvede a questo adempimento: nel febbraio del 2022, la pubblicazione della “lista di leva” aveva creato confusione e anche un po’ di apprensione: qualcuno aveva infatti fantasiosamente ipotizzato una “chiamata alle armi” collegata all’avvio del conflitto russo-ucraino.

Il sindaco Arcidiacono si era allora premurato di rassicurare la cittadinanza dichiarando: «Nessun giovane monrealese partirà per la guerra in Ucraina, anche perché da diversi decenni l’esercito italiano è costituito solo da professionisti: la lista pubblicata dal Comune è un mero obbligo di legge che non comporta nessuna conseguenza».