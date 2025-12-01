Monreale, arrivano sei nuovi vigili urbani

Hanno vinto il concorso, stamattina hanno giurato in comune

MONREALE, 1 dicembre – Sei nuovi istruttori di vigilanza sono entrati ufficialmente a far parte del Corpo di Polizia Municipale di Monreale.

I vincitori del concorso bandito dal Comune hanno prestato giuramento questa mattina in Municipio, segnando un importante passo per il potenziamento dell’organico comunale.

La cerimonia della firma si è tenuta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, del comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, del dirigente Dino Miceli, e di colleghi e personale amministrativo e Polizia Municipale.

I nuovi agenti, provenienti da diversi comuni della provincia, sono: Ippolito Scrimenti di Palermo, Denisia Cavalieri di Cinisi, Giuseppe Vigneri di Palermo, Domenico Villari di Messina, Alessandro Reina di Erice, Clelia Burgio di Altofonte.

L’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde ha espresso grande soddisfazione: "L'ingresso di questi sei nuovi istruttori di vigilanza rappresenta un passo fondamentale e lungamente atteso per l'Amministrazione. Si tratta di un investimento per il potenziamento dell’organico della nostra Polizia Municipale, essenziale per garantire una maggiore sicurezza e un controllo più capillare del nostro territorio. Auguro a tutti i nuovi agenti un proficuo lavoro al servizio della comunità monrealese".

Subito dopo la cerimonia, i neo-agenti si sono recati presso il comando per una prima riunione operativa, alla quale ha partecipato anche l’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde.