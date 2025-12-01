Assunzione di funzionari comunali, pubblicato l’esito finale del concorso

La graduatoria di merito è tutta al femminile: ecco i nomi

MONREALE, 1 dicembre – Con la pubblicazione della graduatoria di merito, si è conclusa la procedura indetta dal Comune di Monreale per l’assunzione di cinque funzionari amministrativo-contabili.

Dopo lo svolgimento delle previste prove e la valutazione dei titoli posseduti dai candidati, la commissione esaminatrice ha provveduto a definire l’attribuzione dei punteggi e ha concluso i propri lavori stilando la classifica finale del concorso. Al primo posto si sono classificate ex aequo Federica Alfano a Paola Fragale: entrambe hanno riportato 92 punti; seguono Letizia Sardisco, Alessandra Lo Presti e Benedetta Cassarà: si tratta, dunque, di una graduatoria tutta al femminile.

Il bando di concorso è stato pubblicato il 7 agosto scorso, assegnando agli interessati 15 giorni di tempo per la presentazione delle domande di partecipazione.

La maggior parte dei candidati non ha superato la prova scritta; alle prove orali, che si sono svolte nei giorni 7, 20 e 26 novembre, sono stati ammessi in tutto 35 concorrenti.

Le assunzioni delle neo-funzionarie avverranno a tempo indeterminato e con impiego full time, con contratto di lavoro quindi per 36 ore settimanali.