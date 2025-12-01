Sabato pomeriggio l’accensione dell’albero di Natale

In programma anche un videomapping in piazza Guglielmo

MONREALE, 1 dicembre – Si avvicinano le feste e la città si prepara a illuminarsi nuovamente, come da tradizione.

L’accensione dell’albero di Natale, che alla fine della scorsa settimana è già stato eretto in piazza Vittorio Emanuele, avverrà sabato pomeriggio, alle ore 19, così come stabilito dalla giunta comunale. L’evento darà il via ufficialmente alla manifestazione “Monreale si riaccende: Natale di Luce 2025”, caratterizzata da un calendario di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 7 gennaio.

Al centro dell’iniziativa – finanziata attraverso fondi comunali, contributi istituzionali e sponsor privati – vi sono luminarie artistiche, un grande albero di Natale illuminato, video mapping e una serie di appuntamenti diffusi nel centro storico.

Secondo quanto previsto, dal 6 dicembre al 6 gennaio le vie principali della città saranno illuminate grazie all’intervento della ditta Luminaria Chinnici, che curerà l’installazione delle luminarie natalizie. Nella stessa data prenderanno vita anche i due punti simbolo della manifestazione: l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele e lo spettacolo di video mapping su piazza Guglielmo.

Entrambi gli eventi sono fissati per le ore 19 del 6 dicembre, momento centrale dell’inaugurazione del “Natale di Luce”. A suffragare la delibera di giunta la considerazione di come il Natale rappresenti per Monreale un periodo di “intimità e comunione familiare”, profondamente radicato nella tradizione religiosa della città. L’amministrazione – si legge – ritiene necessario creare un’atmosfera adeguata attraverso eventi, allestimenti e illuminazioni che valorizzino il centro storico e attraggano visitatori”.