Grave incidente sulla circonvallazione di Monreale: muore un uomo di 75 anni

Un malore potrebbe essere stato la causa dell’impatto

MONREALE, 1 dicembre – Ancora sangue sulle strade monrealesi. Un’altra tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi lungo la circonvallazione.

All’incirca all’altezza del mobilificio Fiore, dove insistono pure due noti esercizi commerciali, una Fiat 500X si è ribaltata causando la morte del conducente, L. M. un uomo di 75 anni, poliziotto in pensione, residente in città.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista che procedeva in direzione Monreale, avrebbe superato a bassa velocità due veicoli prima di perdere improvvisamente il controllo della vettura. L’auto è finita contro un mezzo parcheggiato, ribaltandosi sulla carreggiata. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, l’uomo era già privo di vita. Da chiarire le cause dell’incidente: non si esclude che l’anziano possa aver accusato un malore mentre era alla guida.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e i carabinieri della Compagnia di Monreale, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circonvallazione è rimasta paralizzata per diverso tempo, con lunghe code in entrambe le direzioni, fino al completamento delle operazioni di soccorso e rimozione del mezzo incidentato.