Fondo per la legalità e la tutela degli amministratori, al Comune di Monreale vanno 11.391 euro

MONREALE, 2 dicembre – Sono stati definiti dal ministero dell’Interno, per il triennio 2025-2027, i criteri di riparto del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, decretando contestualmente l’assegnazione delle risorse per l’anno in corso.

Attraverso questo speciale “fondo” lo Stato interviene in favore degli enti locali per finanziare l’attuazione di iniziative per la promozione della legalità e di misure di ristoro del patrimonio dell’ente ovvero in favore degli amministratori che hanno subìto episodi di intimidazione in diretta connessione all’esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

La ripartizione delle somme disponibili per il 2025, per un totale pari a sei milioni di euro, è stata effettuata per il 60 per cento tenendo conto del numero dei casi di intimidazione o di danneggiamento che si sono verificati nei diversi enti e per il restante 40 per cento in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda la provincia di Palermo, oltre al capoluogo, sono nove i comuni che sono stati ammessi a beneficiare delle risorse statali stanziate nel “fondo” per il 2025: Bagheria, Balestrate, Gratteri, Misilmeri, Monreale, Partinico, San Giuseppe Jato, Termini Imerese e Ustica.

L’importo che è stato concesso all’amministrazione comunale monrealese ammonta a 11.391 euro, con riferimento ad un unico “caso” accaduto lo scorso anno, che risulta inserito nel rapporto, redatto dalla Polizia Criminale, da cui si rileva che nel 2024 in tutta Italia sono stati segnalati complessivamente 630 atti intimidatori compiuti in danno di amministratori locali. Si tratta di un dato che appare senza dubbio preoccupante, in particolare considerando che rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento di quasi il 14 per cento.