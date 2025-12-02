Ieri è andata in onda la prima puntata di Sandokan, c’era anche il monrealese Samuele Segreto

Lo sceneggiato ha stravinto il duello degli ascolti Auditel

MONREALE, 2 dicembre – C’era anche l’attore monrealese Samuele Segreto fra i protagonisti della prima puntata di "Sandokan", l’attesissima serie Tv, andata in onda ieri sera, in prima serata, su Raiuno.

Lo sceneggiato, che arriva cinquant’anni dopo quello interpretato da Kabir Bedi Philippe Leroy e Carole Andrè, vede Segreto recitare nella parte di uno dei pirati della Malesia. La serie vede come attore protagonista il turco Can Yaman nel ruolo di Sandokan, Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, Ed Westwick in quelli di Lord James Brooke e Alanah Bloor nel ruolo di Marianna, la perla di Labuan, per la regia di Jan Maria Michelini.

La prima puntata (suddivisa in due episodi), ieri sera ha stravinto il duello dell’Auditel, facendo registrare un totale di 5.755.000 spettatori e il 33.9% di share, distanziano di quasi 4 milioni di telespettatori la puntata del “Grande Fratello” in onda su Canale 5 e condotta da Simona Ventura, che si è fermata a quota 1.852.000 spettatori e di più di 20 punti percentuali in termini di share (14,3%). Sandokan andrà in onda, sempre su Raiuno, per quattro lunedì consecutivi, fino al 22 dicembre.