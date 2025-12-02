Cade dall'albero mentre raccoglie le olive, soccorso un 75enne

L'uomo è scivolato dalla scala. È stato trasportato all'ospedale Ingrassia

MONREALE, 2 dicembre – Un uomo di 75 anni, nativo di Monreale è stato recuperato in tarda mattinata di oggi in ambiente impervio dal Soccorso Alpino, dopo una rovinosa caduta da un albero di olivo.

L'uomo si era recato di prima mattina a raccogliere olive, quando è scivolato dalla scala. Sul posto è immediatamente giunta una ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure. Stante l’ambiente impervio in cui si trovava l’oliveto, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha allertato per competenza esclusiva il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sono immediatamente partite due squadre della Stazione Palermo, che hanno raggiunto l'uomo. Dopo averlo valutato, l’hanno imbarellato e trasportato a spalla e con tecnica a passamano, fino a fare giungere l'uomo dove poteva arrivare l’ambulanza. Il ferito è stato quindi trasferito presso l’ospedale Ingrassia.