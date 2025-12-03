''Palermo Spasima'', presentato ieri a Monreale il libro di Giampaolo Frezza

Giampaolo Frezza è professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la sede palermitana dell’Università Lumsa

MONREALE, 3 dicembre – Per chi crede nell’amore per i luoghi in cui ci si ritrova a vivere e come cambiare il posto in cui si vive possa generare a prima vista smarrimento, ma poi tanto amore e attaccamento il volume “Palermo Spasima” offre una intensa e simbolica lezione di vita.

Giampaolo Frezza è professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la sede palermitana dell'Università Lumsa, dove è anche direttore del dipartimento di giurisprudenza, economia e comunicazione. Questo il senso più profondo del suo volume, presentato ieri sera a Monreale presso il complesso monumentale Guglielmo II in collaborazione con il Comune, il circolo della stampa di Palermo, l’associazione DonnAttiva in sinergia con le librerie Flaccovio sotto la conduzione della giornalista Maristella Panepinto con la partecipazione di Gianfranco Marrone, semiologo e saggista. All’evento hanno partecipato Patrizia Roccamatisi, assessore alla pubblica istruzione del Comune; Ina Modica, presidente di DonnAttiva; il giornalista Roberto Leone con i rappresentanti del circolo della stampa di Palermo.

Si tratta di “una guida emozionata alla città per i cittadini di Palermo - ha affermato il professor Gianfranco Marrone - nella sua presentazione del volume. L’estetica delle rovine della città, che dopo gli anni ottanta ha iniziato a cambiare il suo volto, oggi, viene narrata dall’autore tra le parole chiave del libro con le sue tante antinomie, i suoi ossimori, propri di una città come Palermo un po’ lunatica, esaltando i luoghi più caratteristici della città, alcuni dei quali forse sconosciuti ai più, e le sue donne protagoniste per eccellenza del volume di Giampaolo Frezza”.

“Sono profondamente grato per l’organizzazione di questa presentazione del libro - ha affermato l’autore. Sono arrivato a Palermo nel lontano 1999 per lavorare in Lumsa, spostandomi dalla mia città originaria, che è Viterbo, profondamente diversa da Palermo, ma da allora è nato un amore per questa città che è luce vera. Il mio libro vuole essere il racconto di una storia d’amore con la città, che seppure travagliata alla fine matura e giunge a compimento”.