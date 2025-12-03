Una discarica abusiva nel parcheggio “Candido”

Rifiuti d’ogni sorta caratterizzano l’area. Presenti anche tracce di amianto

MONREALE, 3 dicembre – Destano preoccupazione le condizioni igieniche del parcheggio “Candido”, ubicato a due passi dall’incrocio tra la via Venero e la circonvallazione di Monreale.

L’area, infatti, ormai abbondantemente sfruttata dall’utenza, è anche se del centro mobile di raccolta di rifiuti. Un fatto quest’ultimo, che anche a causa dello scarso senso civico di qualcuno, ha trasformato il luogo in una sorta di discarica a cielo aperto. Chi lo frequenta, infatti, ha notato come vi siano presenti rifiuti di ogni genere e, purtroppo, anche tracce, anche evidenti, di resti di amianto. Per non parlare della cospicua presenza di topi. Ne prolifera un gran numero, anche già morti.

Certamente non uno bello spettacolo per chi decide di parcheggiare la propria vettura nell’area, né per i dipendenti della Ecolandia che in quel sito vi operano per diverse ore della giornata. L’area, tra l’altro, è già stata posta all’attenzione dei carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo per verificarne le condizioni igieniche e se queste possano arrecare pregiudizio alla salute pubblica.