Censiti gli autovelox autorizzati, soltanto uno è in territorio di Monreale

È posizionato sulla statale Palermo-Sciacca, all’altezza del km 10+318

MONREALE, 4 dicembre – È stato pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’elenco ufficiale dei dispositivi e dei sistemi di rilevamento della velocità autorizzati nell’intero territorio nazionale.

Lo scorso 28 novembre è scaduto il termine per l’invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale; la rilevazione eseguita è finalizzata a garantire la piena legittimità di utilizzo degli autovelox.

Tutti gli enti interessati, per ogni dispositivo di cui dispongono, hanno comunicato al competente ufficio ministeriale marca, modello, versione, matricola ed estremi del decreto di approvazione o omologazione, specificando anche la collocazione chilometrica e la direzione di marcia.

Dal censimento effettuato si rileva che oggi gli autovelox attivi in Italia sono all’incirca 3.700: di questi, l’85 per cento sono gestiti dagli enti locali (province, unioni di comuni e comuni), mentre sono meno di 600 quelli utilizzati dalla Polizia Stradale: la dettagliata lista degli apparecchi autorizzati può essere liberamente consultata collegandosi al link https://velox.mit.gov.it/dispositivi.

Nel territorio di Monreale risulta attualmente in funzione un unico autovelox, la cui gestione è affidata alla Polizia Municipale: è posizionato lungo la strada statale 624, che collega Palermo a Sciacca, esattamente all’altezza del chilometro 10+318.

Si tratta di un dispositivo di controllo della velocità prodotto dall’azienda Maggioli, in grado di rilevare, fotografare e identificare le targhe dei veicoli in infrazione, nonché di acquisire le immagini e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, oscurando quelli sensibili sulla scena ripresa.