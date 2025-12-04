Domani le esequie di Angelica Ganci e Valeria Di Giorni: a Monreale sarà lutto cittadino

Annullate le altre manifestazioni. Bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici
MONREALE, 4 dicembre – Il Comune di Monreale, interpretando il profondo dolore e lo sgomento dell'intera cittadinanza, ha proclamato il Lutto Cittadino per domani, venerdì 5 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie di Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgi, madre e figlia, tragicamente scomparse nell'incidente stradale del 28 novembre sulla Palermo-Sciacca.
Le esequie avranno luogo alle ore 15. L’ordinanza siglata dal sindaco Alberto Arcidiacono prevede l’esposizione delle bandiere (Nazionale, Europea e Regionale) a mezz’asta sugli edifici pubblici del Comune. Annullamento di tutte le manifestazioni istituzionali e sportive programmate e invito a tutti i cittadini, le organizzazioni sociali e culturali ad esprimere in forma autonoma la vicinanza della comunità ai familiari colpiti dal lutto.
Articoli correlati
Articoli correlati mobile
Un autogol al 90°
MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.