Domani le esequie di Angelica Ganci e Valeria Di Giorni: a Monreale sarà lutto cittadino

Annullate le altre manifestazioni. Bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici

MONREALE, 4 dicembre – Il Comune di Monreale, interpretando il profondo dolore e lo sgomento dell'intera cittadinanza, ha proclamato il Lutto Cittadino per domani, venerdì 5 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie di Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgi, madre e figlia, tragicamente scomparse nell'incidente stradale del 28 novembre sulla Palermo-Sciacca.

Le esequie avranno luogo alle ore 15. L’ordinanza siglata dal sindaco Alberto Arcidiacono prevede l’esposizione delle bandiere (Nazionale, Europea e Regionale) a mezz’asta sugli edifici pubblici del Comune. Annullamento di tutte le manifestazioni istituzionali e sportive programmate e invito a tutti i cittadini, le organizzazioni sociali e culturali ad esprimere in forma autonoma la vicinanza della comunità ai familiari colpiti dal lutto.