Crescere nel rispetto delle regole: oggi il convegno nel ricordo di Andrea, Massimo e Salvo

Partecipata manifestazione al cinema Imperia, alla presenza di centinaia di studenti. LE FOTO

MONREALE, 4 dicembre – Un cinema Imperia gremito in ogni ordine di posti ha fatto da gradevole cornice al convegno dal titolo “Sport, Legalità, Territorio e Ambiente”, organizzato dall’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”.

L’iniziativa, che ha goduto del patrocinio del Comune di Monreale e della Regione Siciliana, è stata sapientemente organizzata nei minimi dettagli da Valentino Mirto ed era diretta agli studenti delle classi quinte del territorio monrealese, che hanno presenziato in massa, mostrando un’attentissima partecipazione ed anche una non celata emozione.

Va ricordato, infatti, che la manifestazione era dedicata ad Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, i tre giovani monrealesi vittime dei noti fatti di violenza dello scorso 27 aprile. Dal loro sacrificio ha preso spunto l’appuntamento odierno ed a questo si ispireranno diverse altre iniziative, sempre in cantiere dell’associazione validamente presieduta da Alessio Tarallo.

A far da relatori, sapendo catturare nel migliore dei modi l’attenzione degli studenti, c’erano Giovanni Ignoffo, ex giocatore di calcio, unico monrealese a vestire una maglia di una squadra di Serie A (quella del Perugia), Davide Tusa, meglio conosciuto come Mago Plip, popolare personaggio televisivo e Francesco Mongiovì, appartenente prima alla scorta del giudice Falcone, poi alla sezione catturandi della Polizia di Stato, che ha partecipato all’arresto di numerosi pericolosi latitanti mafiosi.

Da parte di tutti e tre il messaggio ai ragazzi è stato forte e chiaro: “Vivete nel rispetto delle regole, privilegiando i rapporti interpersonali, perseverate nel coltivare le vostre passioni e non vi fate abbattere dalle sconfitte, anzi traete spunto da queste per crescere ulteriormente”. I ragazzi hanno ascoltato in silenzio religioso, mostrando attenzione e vivo interesse.

La manifestazione che è stata moderata dal direttore di Monreale News, Enzo Ganci, ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi.

Al termine del dibattito è stato proiettato un emozionante video sulla giovinezza di Andrea, Salvo e Massimo di fronte al quale è stato difficile non sentire il groppo alla gola.

L’associazione “Torneo dei Quartieri delle Frazioni di Monreale”, nei prossimi mesi organizzerà delle altre manifestazioni, sempre su tematiche analoghe, delle quali vi renderemo conto, cammin facendo.