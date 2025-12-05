Monreale, slitta la conclusione dei lavori della scuola dell’infanzia di Pioppo

Il Comune concede un’ulteriore proroga di 45 giorni

MONREALE, 5 dicembre – Slitta ancora la conclusione dei lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di via Polizzi, nella frazione di Pioppo. Il Comune ha concesso all’impresa esecutrice, la Flooring dei Fratelli Messina s.r.l. una nuova proroga di 45 giorni che sposta il termine dei lavori al 17 gennaio 2026.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 –, ha avuto una storia complessa fin dalla sua approvazione. Il progetto, del valore complessivo di 1.146.200 euro, era stato ammesso ai finanziamenti statali già nel 2022 e affidato tramite gli accordi quadro gestiti da Invitalia.

Il percorso amministrativo è stato segnato da numerosi adempimenti tecnici, varianti migliorative e soprattutto da difficoltà nella direzione dei lavori. L’ingegnere incaricato, Alessandro Modica, risultato vincitore di un concorso comunale, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico a fine agosto 2025, costringendo il Responsabile unico del procedimento a sospendere temporaneamente il cantiere in attesa della nomina di un nuovo direttore.

La sospensione ha comportato un ulteriore slittamento del cronoprogramma. Dopo la ripresa delle attività a settembre, l’impresa ha fatto sapere di non riuscire a completare gli interventi entro la scadenza aggiornata del 3 dicembre 2025, chiedendo un’ulteriore proroga di 60 giorni. Il direttore dei lavori ha valutato le motivazioni e ha ritenuto congruo concedere 45 giorni.

La proroga è stata formalizzata e non comporterà alcun onere economico aggiuntivo per l’amministrazione comunale. L’impresa, inoltre, non potrà avanzare richieste di compensazioni o indennizzi. Una volta completati i lavori, il direttore dei lavori dovrà effettuare le verifiche finali e redigere il certificato di ultimazione, passaggio indispensabile per chiudere definitivamente l’appalto nell’ambito del PNRR.