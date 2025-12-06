Skip to main content
Monreale, i bambini delle scuole addobbano l’albero di Natale del Comune

· Cronaca varia

Domani l’accensione alle ore 19

MONREALE, 6 dicembre – L’atmosfera natalizia ha avvolto piazza Vittorio Emanuele, dove ieri mattina è stato addobbato l’albero di Natale del Comune in un momento di festa, creatività e partecipazione collettiva.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni delle scuole di Monreale che, accompagnati dalle insegnanti, hanno lavorato fianco a fianco con l’assessore allo Sport e Spettacolo, Salvo Giangreco. Gli addobbi che ora decorano l’imponente albero sono stati interamente realizzati dagli studenti, che hanno messo in campo fantasia, manualità e spirito di collaborazione.
La scelta di coinvolgere attivamente i più giovani è stata fortemente voluta dall’assessore Giangreco, convinto dell’importanza di far sentire i ragazzi parte integrante della vita cittadina e delle tradizioni locali.

Un ringraziamento speciale per l’impegno e l’entusiasmo è arrivato dal sindaco Alberto Arcidiacono e dallo stesso assessore Giangreco, che hanno sottolineato il valore di iniziative capaci di unire scuola, istituzioni e comunità.
L’albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele sarà ufficialmente illuminato domenica 7 dicembre alle ore 19, dando il via alle festività natalizie in città.

 

