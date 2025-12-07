Assunzione autisti di scuolabus, sono 293 i partecipanti al concorso

La procedura selettiva è stata indetta dal Comune di Monreale

MONREALE, 7 dicembre – Sono 293 i partecipanti al concorso pubblico indetto dal Comune di Monreale per l’assunzione a tempo indeterminato di due autisti di scuolabus.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è scaduto il 30 ottobre scorso; lo svolgimento della procedura selettiva prevede una prova pratica e di un esame orale, oltre alla valutazione dei titoli di studio e professionali posseduti dai concorrenti.

Nello specifico, la prova pratica consisterà nella guida di uno scuolabus comunale e nella verifica sulle capacità di utilizzo e tenuta del veicolo, oltre che sull’uso delle protezioni personali previste nello svolgimento delle mansioni connesse al ruolo; nell’ambito dell’esame orale, i partecipanti al concorso dovranno sostenere un colloquio riguardante, tra l’altro, la conoscenza di base delle norme sull’ordinamento degli enti locali e del Codice della strada.

Nella fase attuale, l’ammissione dei candidati è stata disposta “sotto riserva di legge”: l’amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento all’esclusione dei partecipanti per mancanza dei prescritti requisiti ovvero qualora venisse accertata l’incompletezza della domanda di ammissione.

I vincitori del concorso saranno assunti alle dipendenze del Comune di Monreale con contratto a tempo pieno e, dunque, con impiego per 36 ore settimanali; la graduatoria definitiva resterà valida per tre anni dalla data di pubblicazione e sarà possibile utilizzarla, tramite scorrimento, anche per eventuali assunzioni di autisti di scuolabus a tempo determinato, sia ad orario pieno che a tempo parziale.

Nei giorni scorsi, intanto, la giunta Arcidiacono ha approvato le tariffe 2026 relative ai contributi che le famiglie sono tenute a versare per usufruire del trasporto scolastico dei figli; sulla base dei dati finanziari riportati nell’Isee, l’importo da corrispondere varia da 10 a 50 euro al mese, fermo restando che l’assenza di reddito dà diritto alla totale gratuità del servizio scuolabus.