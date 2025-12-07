Brillante affermazione della scrittrice Claudia Di Natale al “Premio Ovidio 2025”

Ha partecipato al concorso con il romanzo «La niña di García Márquez»
SULMONA, 7 dicembre – La monrealese Claudia Di Natale (nella foto) con il romanzo «La niña di García Márquez» ha ottenuto una brillante affermazione al “Premio letterario internazionale Ovidio 2025”, a cui hanno partecipato circa 800 scrittori, sia italiani che stranieri.
Istituito a Sulmona nel 2019, il Premio è articolato in diverse sezioni; è presieduto da un comitato direttivo presieduto dal poeta Alessandro Monticelli e formato da scrittori, giornalisti, docenti ed esperti del settore editoriale, sotto il coordinamento generale dell’editore abruzzese Jacopo Lupi.
Dopo l’inserimento ufficiale nella ristretta rosa dei finalisti, a Claudia Di Natale per il suo nuovo romanzo è stato assegnato il secondo posto nella sezione del “Premio Ovidio” riservata alle opere narrative edite, nell’ambito della cerimonia di premiazione che si è svolta nel pomeriggio di sabato scorso nella cittadina di Sulmona, famosa per la secolare tradizione nella produzione dei confetti e per la maestria dei suoi orafi.
L’attribuzione di questo prestigioso riconoscimento conferma il valore della sua ragguardevole produzione letteraria, che ha trovato notevoli riscontri anche in ambito nazionale; non è difficile immaginare per l’apprezzata scrittrice monrealese un percorso costellato da ulteriori successi editoriali.
