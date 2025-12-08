Tradizione rispettata, le chiavi della città ai piedi dell’Immacolata

Ieri la cerimonia alla presenza dell’arcivescovo e dell’amministrazione comunale

MONREALE, 8 dicembre – Così come vuole la tradizione, anche ieri sera nella chiesa di San Francesco, dedicata all’Immacolata Concezione, si è tenuta la cerimonia di consegna delle chiavi della città ai piedi della Vergine, con omaggio floreale.

Il rito, di chiara natura simbolica, rappresenta l’affidamento alla Madonna della città di Monreale. La cerimonia, in una chiesa gremita, è stata officiata dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi ed ha visto la presenza dell’amministrazione comunale con il sindaco, Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi. Presente anche l’Arma dei carabinieri, rappresentata dal comandante della stazione di Monreale, luogotenente, Antonio La Rocca.