Ladri tentano di rubare nella scuola Morvillo, ma l’arrivo dei carabinieri li mette in fuga

Il fatto si è verificato ieri sera. Compiuti atti di vandalismo all’interno del plesso

MONREALE, 8 dicembre – Ieri sera, intorno alle 21, è avvenuto un tentativo di furto all’interno del plesso centrale della scuola Morvillo di Monreale sfociato, poi, in atti di vandalismo.

Quattro malviventi, ben attrezzati, hanno dapprima rotto la serranda e i vetri di una finestra del pianterreno, poi hanno forzato gli armadietti presenti nelle aule, rovesciando sul pavimento il misero contenuto.

Fortunatamente l’arrivo tempestivo degli agenti della KSM e dei carabinieri ha messo in fuga i ladri che sono stati costretti a lasciare sul posto la refurtiva.

Le telecamere interne hanno registrato tutto e adesso le immagini sono al vaglio degli inquirenti per l’identificazione dei quattro delinquenti.

“Sono costernata e incredula” ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, “Quando si depreda una scuola il vero furto consiste nel togliere risorse al futuro del paese. Ringrazio i carabinieri e gli agenti della KSM che con il loro intervento hanno evitato che il tentativo di furto andasse a buon fine. Senza il loro intervento la conta dei danni sarebbe stata sicuramente più cospicua”.