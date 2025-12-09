Si è spento l’avvocato Francesco Macchiarella, uomo di sinistra e appassionato di cavalli

Lo ha stroncato un malore improvviso. Aveva 72 anni

MONREALE, 9 dicembre – Si è spento ieri pomeriggio, all’età di 72 anni, Francesco Macchiarella, avvocato penalista ed esponente della sinistra monrealese.

A portarselo via un malore improvviso, che non gli ha dato scampo, mentre era nella sua casa di Palermo. Con Francesco va via una figura di rilievo della comunità monrealese, dove ha vissuto per parecchio tempo (fino a qualche anno fa abitava a Poggio San Francesco).

Dai tratti e dai modi gentili, Macchiarella ha contribuito per tanto tempo al dibattito politico e culturale cittadino, sia da osservatore e commentatore esterno, che in prima persona, militando nelle fila del Partito Democratico, da cui si era allontanato negli ultimi tempi, per avvicinarsi alle posizioni di “Italia Viva” di Matteo Renzi.

Alle amministrative del 2019 era stato uno dei promotori della lista “Monreale Bene Comune”, con la quale aveva sostenuto in prima battuta la candidatura di Roberto Gambino, per poi appoggiare Alberto Arcidiacono in fase di ballottaggio. Era un grande appassionato di cavalli e del mondo animale in generale.

A tracciare un profilo è il segretario cittadino del Partito Democratico, Raimondo Burgio. “Perdiamo un amico sincero – scrive – un compagno che ha attraversato con noi stagioni politiche importanti, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro circolo e della nostra comunità. Francesco è stato una presenza storica, un punto di riferimento costante, che ha sempre saputo resistere con dignità al degrado e all’inciviltà che spesso ci circondano.

La sua passione per il mondo animale, in particolare per i cavalli, era espressione di quella gentilezza d’animo che lo contraddistingueva. In Francesco c’era una sensibilità rara, la capacità di coniugare l’impegno politico con un profondo rispetto per ogni forma di vita. La sua perdita ci lacera il cuore e lascia un vuoto incolmabile nelle nostre file e nei nostri cuori.

Ci stringiamo con affetto alla famiglia di Francesco, condividendo il loro immenso dolore”. I funerali si terranno giovedì 11 dicembre, alle ore 10, presso la chiesa di San Michele a Palermo.

Ai familiari di Francesco Macchiarella le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.